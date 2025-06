Eruptirala Etna! Jezivi snimci stižu sa Sicilije, turisti u panici beže

Prava drama odvija se na Siciliji gde je ponovo došlo do erupcije Etne, u trenutku dok je gore bio veći broj turista.

Prema Nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju, Opservatoriji Etne u Katanji, erupcija je prouzrokovana piroklastičnim tokom, verovatno nastalim usled urušavanja materijala sa severnog dela jugoistočnog kratera.

Vulkanski tremor dostigao je veoma visoke vrednosti, a centar aktivnosti nalazi se u oblasti jugoistočnog kratera.

NOW - Mount Etna erupts, sending tourists fleeing for their lives as the smoke plume rises.pic.twitter.com/YfPUyld5Fi