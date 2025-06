NIJE KRAJ: Nastavljaju se jezivi potresi u popularnim srpskim letovalištima, evo šta će biti sa aranžmanima

Dva jaka zemljotresa tresla su sinoć Grčku i Tursku! Zbog snažnog potresa meštani su skakali s prozora i balkona, a ogromna panika vlada i među srpskim turistima koji planiraju letovanje na ovim destinacijama, jer po prognozama meteorologa nema kraju podrhtavanjima.

Meteorolog Ivan Ristić ne može sa sigurnošću da kaže da će ova prirodna katastrofa uskoro prestati.

- Svedoci smo da na dve nedelje dolazi do zemljotresa. Ne postoje naznake za smirivanjem. To će možda biti veliki problem za predstojeću letnju sezonu. Neće biti dobro, ako nakon ovakvih potresa uslede oni jači. Međutim, ono što je zabrinjavajuće jeste erupcija Etne. Zbog toga se stvara oblak vulkanskog pepela koji vetrovima dolazi i do nas. Trenutno je iznad Srbije. Tako da ćemo posledice osetiti svakako. I, kao blage potrese kod nas i kao probleme na popularnim letovalištima - kaže meteorolog Ristić za Informer.

Jedina dobra stvar u svemu tome je ta što ne pada kiša unače bi bila prava katastrofa za prirodu.

- Ukoliko bi danas padala kiša, došlo bi do pojave kiselih kiša. Tada bi se sumpor spojio sa vodom, a to bi mnogo oštetilo vegetaciju - objašnjava Ivan Ristić.

Prema rečima turističkih radnika za sada nema otkazivanja letovanja među Srbima. Strah postoji, dodaju oni, pa se putnici informišu o situaciju, ali svi aranžmani su aktivni i dalje, bez otkaza.

Da podsetimo, kasno sinoć potres magnitude 6,2 stepena po Rihteru pogodio je područje u blizini arhipelaga Dodekanez, uz granicu s Turskom, a skoro u isto vreme potres magnitude 5,8 po Rihteru osetio se u Turskoj, u obalnom gradu Marmaris.

Autor: A.A.