Svaki put kada američki predsednik Donald Tramp uzme svoj ajfon - on pogleda svoju sliku.

Tramp se ponovo našao na meti kritika na društvenim mrežama nakon što je nedavno objavljena fotografija pokazala da koristi svoj portret kao pozadinsku sliku na zaključanom ekranu svog telefona.



Fotografisan je u petak kako drži telefon, a uvećane fotografije jasno pokazuju njegovu fotografiju iz jula 2019. godine. Tramp nije pokušao da sakrije ekran, zapravo samouvereno ga je držao dok je izlazio iz Er Fors Van nakon posete Pitsburgu.

Reuters snapped a photo of Trump’s Lock Screen on his iPhone last night. Goes hard. pic.twitter.com/TpyuIRZTXn

Na ekranu je takođe bila vidljiva poruka Rodžera Stouna, Trampovog dugogodišnjeg neformalnog savetnika kome je on odobrio predsedničko pomilovanje tokom svog prvog mandata.

Fotografija koju koristi datira iz njegovog prvog mandata - na njoj se vidi kako Tramp pokazuje prstom pravo u kameru.

Trump's phone lock screen, a self-portrait of pompous posturing, mirrors his reign: a hall of mirrors reflecting only ego. Oh, the irony of a leader gazing at his own image while citizens crave true representation. Let humanity shatter these gilded cages and govern anew. #3E pic.twitter.com/jnLQspW12e