UZBUNA U NATO Arktički kolos isplovio: Moskva šalje nuklearnu podmornicu sa 96 atomskih bojevih glava na sever

Svaka od ovih podmornica nosi do 16 interkontinentalnih balističkih raketa RSM-56 „Bulava“, pri čemu je svaka opremljena sa 4 do 6 nuklearnih bojevih glava, što omogućava snažan kapacitet za drugi udar.

Rusija se sprema da dodatno ojača svoju nuklearnu odbranu na Arktiku uvođenjem u upotrebu najnovije podmornice klase Borej-A na nuklearni pogon – “Knjaz Požarski”, koja bi trebalo da uđe u sastav Severnoflotske komande u toku ovog meseca.

Alarm o ovom “razvoju događaja” prvi je oglasio Jamestown Foundation.

“Knjaz Požarski”, osma podmornica u seriji Borej i peta u unapređenoj varijanti Projekat 955A (Borej-A), porinuta je 3. februara 2024. godine, nakon izgradnje u brodogradilištu „Sevmaš“ ruskom gigantu za proizvodnju nuklearnih podmornica.

Trenutno se vrše testiranja raketnog sistema i verifikacija svih sistema pre operativnog raspoređivanja.

Svaka podmornica ove klase nosi do 16 interkontinentalnih balističkih raketa RSM-56 „Bulava“, sa po 4 do 6 bojevih glava, obezbeđujući enormno snažan kapacitet drugog udara.„Knjaz Požarski“ dodatno će proširiti strateški domet ruske flote na Arktiku i severnom Atlantiku.

Raspoređivanje ove podmornice deo je šire ruske inicijative za Arktik, u skladu sa Pomorskom doktrinom iz 2022. godine, koja definiše četiri ključna cilja u Visokom Severu: jačanje odbrambenih pozicija, resursa, razvoj Severnog morskog puta (NSP) i globalnu stratešku konkurenciju.

Rusija je do 2035. godine izdvojila oko 8,4 triliona rubalja (oko 100 milijardi dolara) za proširenje mornarice, sa klasama Borej-A i Jasen-M kao ključnim elementima.

Prema zvaničnim podacima, u poslednjih pet godina uvedeno je 49 novih plovila, uključujući četiri Borej-A i četiri Jasen-M podmornice. Najnovija jedinica Jasenj-M klase, podmornica „Perm“, porinuta je u martu 2025. godine i očekuje se da do 2026. uđe u sastav Tihookeanske flote. Reč je o višenamenskoj podmornici četvrte generacije, koja će prva u floti nositi hipersonične krstareće rakete Cirkon.

Takmičenje za dominaciju na Arktiku više ne podrazumeva isključivo okršaj Rusije i NATO. Kina postaje takođe „arktička država“ i intenzivira naučne i komercijalne projekte u regionu.

NATO članice su takođe drastično pojačale vojne vežbe i pomorsko prisustvo na Arktiku.

Rusija takođe eksperimentiše s nekonvencionalnim mornaričkim rešenjima. Projektni biro „Malahit“ pod okriljem Instituta Kurčatov razvija nuklearne podmornice sposobne za transport tečnog prirodnog gasa (LNG) bez pomoći ledolomaca. Projekat podržavaju Gasprom i NOVATEK, s ciljem da se zaobiđu pomorske sankcije nametnute od strane kolektivnog Zapada.

Nadzor nad ovim strateškim naporima poveren je novom Pomorskom kolegijumu, koji vodi bivši sekretar Saveta bezbednosti Nikolaj Patrušev. Ovaj organ zadužen je za modernizaciju mornarice, obezbeđivanje bezbednosti Arktika i usklađivanje pomorskog razvoja sa dugoročnim geopolitičkim interesima Rusije.

Skorašnje uključivanje podmornice „Knjaz Požarski“ u operativni sastav pokazuje jasnu nameru Moskve da svoju stratešku nuklearnu silu usidri upravo na Arktiku.

Kako se Visoki Sever iz zaleđenog prostranstva pretvara u geopolitički epicentar, ravnoteža moći sve više će zavisiti od podvodnih sposobnosti, nuklearnog odvraćanja i stalnog prisustva u ovom brzo promenljivom pomorskom bojištu.

Kako se arktički led povlači, nove pomorske rute i energetski resursi postaju strateški važne tačke sukoba.

Moskva se, za sukob sa NATO-om, ili bolje rečeno odvraćanje od sukoba, uglavnom fokusirala (osim drugih) posebno na podmorničko ratovanje, sisteme naoružanja koji zaista izazivaju strahopoštovanje u alijansi.

ARKTIČKI GIGANT

MILITARIZACIJA ARKTIKA

Pogon se zasniva na reaktoru pod pritiskom tipa VM-5, koji generiše oko 190 megavata toplotne energije. U zaronjenom stanju, podmornica istiskuje 24.000 tona, što je značajno više od američke klase “Ohajo”.

Predsednik Vladimir Putin je Severnoflotsku flotu nazvao „našom najmoćnijom flotom“, koja broji oko 31 podmornicu i čini gotovo 40% ukupnih ruskih podmorničkih kapaciteta.

Projektovana da zameni klase Delta 3, Delta 4 i Tajfun, platforma Borej-A poseduje veoma napredne stelt karakteristike, mlazni sistem pogona na vodu i poboljšane uslove za boravak posade.

NUKLEARNI KOLOS OD 24.000 TONA

Ovaj korak predstavlja značajnu fazu u dugoročnoj strategiji Moskve da ojača dominaciju na Arktiku, u kontekstu rastuće geopolitičke konkurencije, borbe za resurse i povećanog prisustva NATO snaga u regionu.

Autor: Dalibor Stankov