DRAMA U NEMAČKOJ! Supstanca nepoznatog porekla procurila iz sumnjivog PAKETA - Povređeno 12 ljudi, a očekuje se da će taj broj RASTI

Sumnjivi paket pronađen je danas u distributivnom centru kompanije DHL u Langencenu, blizu Nirnberga, a najmanje 12 osoba je povređeno nakon što su se požalili na zdravstvene probleme.

Prema izveštajima policije, od 12 osoba njih sedam je prevezeno u bolnicu, a policija ocenjuje da bi broj povređenih mogao da poraste, piše nemački list "Tages-Ancajger" (Tages-Anzeiger).

Policija je saopštila da je sumnjivi paket sadržao nepoznatu supstancu koja je procurila, a na mestu događaja su brzo reagovali pripadnici vatrogasnih i policijskih snaga, kao i stručnjaci za opasne materije.

#BREAKING: At least 12 injured at German DHL centre after 'white powder' is found on suspicious package sparking huge emergency services operationhttps://t.co/pSi0Ss0o90 #BreakingNews pic.twitter.com/Hx57NaLIFx