HAOS IZ LOS ANĐELESA SE PRELIO I NA NJUJORK: Demonstranti upali u Trampovu kulu, usledila je drama (VIDEO)

Oko dvadeset demonstranata protiv američke imigracione i carinske službe (ICE) upalo je u predvorje Trampove kule na Menhetnu i uhapšeno je nakon što su odbili da odu.

Grupa se sastojala uglavnom od starijih ljudi, koji su sedeli na podu i skandirali: „Vratite ih! Vratite ih kući!“, dok je njujorška policija stigla do nebodera na Petoj aveniji oko 13 časova.

Policija ih je uhapsila nakon što ih je upozorila da odu, što su oni odbili.

Demonstranti su zahtevali puštanje iz zatvora CECOT u El Salvadoru svih zatvorenika, migranata deportovanih iz SAD, kao i američkih državljana osuđenih za teška krivična dela, koji su smešteni u pretrpanim ćelijama onoga što opisuju kao ozloglašeni zatvor.

„Zahtevamo da administracija vrati sve iz CECOT-a u SAD, oslobodi ih iz pritvora ICE-a, vrati ih porodicama i omogući im da se pojave pred sudom“, rekla je žena koja je predvodila protest.

Njujorška policija je potvrdila da su demonstranti više puta upozoreni da napuste područje, ali su oni to odbili.

