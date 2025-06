UHAPŠENO VIŠE OD 60 VETERANA I DEMONSTRANATA U VAŠIGTONU: Prošli kroz policijsku blokadu ispred Kapitola, momentalno im stavili lisice (VIDEO)

Oko 60 veterana i drugih demonstranata uhapšeno je sinoć ispred zgrade Kapitola u Vašingtonu, nakon što su prešli policijsku barikadu i pokušali da se popnu na stepenice koje vode ka Rotondi Kapitola, saopštila je policija.

Incident se dogodio tokom protesta protiv raspoređivanja Nacionalne garde i marinaca u Los Anđelesu, kao i protiv planirane vojne parade povodom 79. rođendana predsednika Donalda Trampa, koja je zakazana za danas, piše Si-En-En.

Protest su organizovale grupe "About Face: Veterans Against the War" i "Veterans for Peace".

Policija je navela da je oko 75 demonstranata ranije tog dana mirno protestovalo ispred zgrade Vrhovnog suda, pre nego što su se uputili prema Kapitolu.

Tokom pokušaja obezbeđivanja perimetra, deo grupe je srušio policijske barikade i potrčao ka stepenicama zgrade.

"Nekoliko osoba je gurnulo stalak za bicikle i nezakonito prešlo policijsku liniju. Policijski službenici su brzo reagovali, blokirali pristup i započeli hapšenja", navedeno je u saopštenju policije.

🚨 #BREAKING: A group of anti-ICE rioters BREACHED the barricades at the U.S. Capitol tonight



Dozens of them ran through, storming passed Capitol Police



LOCK THEM ALL UP in the DC gulag for TWO YEARS! Those are the rules! pic.twitter.com/a6JxiTpKkZ