Panika ispred Kapitola zbog sumnjivog vozila: Uzbuna posle dva teroristička napada u Americi

Policija u Vašingtonu hitno je reagovala na "sumnjivo vozilo" ispred Kapitola. Zvaničnici su izjavili da su policajci reagovali na prijavu i pozvali su lokalno stanovništvo da izbegava to područje.

Prema izveštajima, osumnjičeni je viđen kako vozilom vozi haotično po trotoaru, a vlasti su zatvorile tu oblast, preneo je Dailymail.

Policija ništa ne prepušta slučaju posle dva teroristička napada u SAD koji su se dogodili u poslednjih 48 sati.

