'MAMA, DANAS ĆU UMRETI' Učenik za vreme masakra u školi pozvao porodicu da se oprosti, POTRESNI DETALJI IZ GRACA (FOTO+VIDEO)

Grupa učenika koji tog dana nisu bili u školi pokazala je snimke sa mobilnih telefona koji su kružili u raznim čet grupama. Na njima se vide teško naoružani policajci, učenici kako trče i vrište, a takođe i spasioci koji pažljivo postavljaju bele čaršave preko tela mrtvih.

Mirno stambeno naselje oko ulice u Gracu pretvorilo se u zonu katastrofe u utorak ujutru kada je devet ljudi izgubilo život, a nekoliko ih je teško povređeno u napadu naoružanog napadača.

Male grupe ljudi okupile su se oko ograđenog školskog dvorišta, tugujući, deleći priče i, pre svega, pružajući međusobnu podršku.

Grupa učenika koji tog dana nisu bili u školi pokazala je snimke sa mobilnih telefona koji su kružili u raznim čet grupama. Na njima se vide teško naoružani policajci, učenici kako trče i vrište, a takođe i spasioci koji pažljivo postavljaju bele čaršave preko tela mrtvih.

- Neverovatno je da se ovo ovde dogodilo - rekao je jedan od učenika, koji živi iza ugla, teško gutajući. Prepoznao je jednog od mrtvih muškaraca na snimcima.

Nekoliko metara dalje, na parkingu Hofera, grupa mladića je o nečemu razgovarala sa ženom i muškarcem. Neki od njih su čuli pucnje i posmatrali operaciju sa svojih balkona.

- Obično je ovo mirno područje, ali odjednom sam se osetio kao da sam negde u Havani - opisao je muškarac svoja osećanja.

U to vreme, još uvek su kružile mnoge glasine i lažni izveštaji.

- Upravo sam pročitao u jednoj grupi da su dva počinioca još uvek u bekstvu - nagađao je jedan od mladića.

Kada su zašli iza bloka, iza obično prometnog sportskog terena, čovek je stajao ispred svoje zgrade, odmahujući glavom u neverici dok je gledao ka školi.

- Vratio sam se kući iz noćne smene, gledao sam TV i čuo pet hitaca zaredom. U početku sam pomislio da je to televizor, ali sam onda shvatio da dolazi spolja iz mog otvorenog prozora. Sećam se odjeka hitaca, toliko su bili glasni - rekao je on.

Drugi svedoci tvrde da su čuli 30 do 40 hitaca.

Kada je čovek ubrzo nakon toga video dolazeće Kobre, njegov šok i strah su porasli.

- Kada sam u novinama pročitao šta se dogodilo i da policija drži situaciju pod kontrolom, malo sam se smirio. Onda je došla tuga.

Sin mi je rekao da se pravi mrtav

Odmah pored škole, ispred supermarketa "Špar", mladić iz Graca je pušio drhtavim rukama. - Moja sestra je jutros imala lekarski pregled i upravo se vratila u školu kada je čula da je bilo pucnjave. Još uvek se zabavljala telefonom, misleći da je šala, ali je onda iznenada spustila slušalicu. Ubrzo nakon toga, dobio sam obaveštenje da je uputila hitan poziv na mobilni telefon. Ali sada, hvala Bogu, znamo da je dobro.

Roditelji dvoje učenika, od kojih su neki bili svedoci pucnjave, dali su sličan iskaz. Otac je izjavio:

"Sin me je kratko pozvao i uverio me: 'Sve je u redu, zdrav sam.' Ali dvojica njegovih školskih drugova su mrtva. Bio je u razredu 7C kada se počinilac iznenada pojavio na vratima, pucajući iz pištolja. Rekao mi je da se pravio mrtav i da je zato verovatno preživeo".

🚨🚨🚨BREAKING: At least nine dead in school shooting in Graz, Austria



Preliminary reports indicate that the attacker was shot dead. Both students and teachers are among the victims.



Several police units and the Cobra special forces have been deployed in the city.



There is… pic.twitter.com/dbECqb3KVQ