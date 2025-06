Deset osoba je ubijeno u pucnjavi u školi u Gracu, među njima su učenici i najmanje jedna odrasla osoba, kao i osumnjičeni napadač, saopštila je gradonačelnica Elke Kar, dok su se na društvenim mrežama pojavili snimci iz škole tokom pucnjave i upada specijalaca koji su se obračunali sa napadačem i evakuisali učenike.

Snimak dvoje učenika u praznoj učionici dok se čuju pucnji pojavio se na mreži X. Jedan učenik se naginje kroz prozor do kuršumi fijuču na jednom od spratova.

Isplivao je i snimak intervencije specijalnih snaga koje su se obračunale sa napadačem i evakuisali prestravljene učenike.

Prema početnim policijskim informacijama, počinilac je verovatno delovao sam, procenjeno je da je situacija ''bezbedna za javnost", a vozila hitne pomoći se povlače sa lica mesta.

Neki od ranjenih, uključujući decu, prevezeni su u obližnju dvoranu Helmut List, gde se o njima brine tim za krizne intervencije i Crveni krst, četiri povređene osobe su prebačene u bolnicu, a porodice su poslate u dvoranu Asko, koja je sada kontaktna tačka za roditelje.

🚨BREAKING: At least 10 people are dead after a GUN MAN goes on a rampage at a school in Graz, Austria.



Eyewitnesses said they heard between 30 and 40 shots.



The identity and the motive of the incident is unclear at this time.



emergency services are on scene. pic.twitter.com/tJjvXQ0huU