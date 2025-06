Ovo je TRENUTAK KADA UBICA UPADA U ŠKOLU U GRACU I POČINJE KRVAVI PIR: Odjekuju pucnji, čuje se vriska! (FOTO+VIDEO)

Dramatični snimci i dalje pristižu iz Austrije gde je danas u masakru u školi u Gracu ubijeno 11 ljudi, među kojima i deca, dok je više od 20 povređeno.

Napadač, inače bivši učenik ove škole, je posle pokolja izvršio samoubistvo.

Mediji pišu da je Artur A. (22) naoružan ušao u školu oko 10 časova i krenuo da puca.

Prema navodima vlasti, kod sebe je imao dva vatrena oružja - pištolj glok i pušku sačmaru. Ušao je u dve učionice, navodno i u onu gde je i sam nekad sedeo kao đak i počeo da puca po đacima i nastavnicima.

U pucnjavi je stradalo i dvoje tinejdžera, poreklom iz BiH... Više od 10 osoba je prebačeno u bolnice. Dve su bile u kritičnom stanju, a jedna je u međuvremenu i preminula, čime je broj žrtava porastao na jedanaest, uključujući i ubicu.

🇦🇹‼️ Gunshots and screaming can be heard as a gunman rampaged through a school in Graz, Austria, this morning.



Several people are dead. Students and teachers are among the casualties. pic.twitter.com/FcO7RWgdqS