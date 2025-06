IZUZETNO SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO TAJVAN: Epicentar kod istočne obale ostrva, čeka se izveštaj o šteti

Tajvan je danas pogodio zemljotres jačine 6,4 stepena Rihterove skale.

Rojters prenosi navode lokalne Centralne meteorološke adiministracije da je potres zabeležen na istočnoj obali ostrva koje Peking smatra kineskom teritorijom.

- Zemljotres je bio na dubini od 30,9 kilometara - navodi se u izveštaju te službe.

Britanska agencija navodi da za sada nema informacija o šteti.

