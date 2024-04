SNAŽAN ZEMLJOTRES I U KINI: Epicentar u pokrajini na severozapadu zemlje

Zemljotres jačine 5,5 stepena Rihterove skale pogodio je danas kinesku pokrajinu Ćinghaj.

- Zemljotres od 5,5 Rihtera pogodio je grad Mangja u severozapadnoj kineskoj pokrajini Ćinghaj, na dubini od deset kilometara - objavio je Umreženi kineski centar za zemljotrese (China Earthquake Networks Center -CENC).

Njihovu objavu preneli su kineski državni mediji.

Navodi se da za sada nema izveštaja o žrtvama.

A 5.5-magnitude earthquake jolted Mangya City in northwest China's Qinghai Province at 8:39 a.m. Thursday (Beijing Time), according to the China Earthquake Networks Center (CENC) https://t.co/JaIN7grW1n pic.twitter.com/ERW990Dx8p