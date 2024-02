Zemljotres jačine 5,1 stepen Rihterove skale pogodio je Meksiko.

Potres je zabeležen na dubini od 15 kilometara, javlja EMSC.

Epicentar je bio 21 kilometar od Mehikalija u Meksiku, odnosno 13 kilometra od El Sentra u Kaliforniji.

Eyewitnesses reported shaking in #Mexico 3 min ago (local time 00:36:23)⚠

More info soon! pic.twitter.com/Z7g3Nwu5T6