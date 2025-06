ZELENSKI U PANICI: Rusi planiraju da zauzmu Odesu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Evropa ne može da izgubi Ukrajinu i Moldaviju jer će to dovesti do mešanja Moskve u druge zemlje - Rusija planira da zauzme Odesu, a zatim da stigne do granice sa Moldavijom i Rumunijom.

Ukrajinski lider je to rekao tokom samita Ukrajina - Jugoistočna Evropa, koji je održan u Odesi.

Prema rečima Zelenskog, jugoistočna Evropa, Ukrajina je jedna od glavnih meta Rusije za izazivanje haosa.

- Zemlja agresor je već sprovela takve akcije na Balkanu, pokušala je da manipuliše javnim mnjenjem u Rumuniji, i da Moldaviju drži u siromaštvu i nestabilnosti tri decenije kako bi je stavila pod svoju kontrolu - istakao je Zelenski.

Autor: S.M.