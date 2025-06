OVAKO JE POČEO NAPAD! MOSAD IM JE BIO ISPOD NOSA: Objavljen snimak šokantne operacije u srcu Irana! (VIDEO)

Izraelska obaveštajna služba Mosad objavila je snimak koji navodno prikazuje njene agente u samom srcu Irana, kako pripremaju precizne sisteme za uništavanje iranske protivvazdušne odbrane – i to neposredno pre velikog izraelskog napada koji je šokirao svet.

Video, koji je izazvao lavinu reakcija na mrežama, prikazuje dvojicu agenata dok postavljaju sofisticiranu opremu, a izraelski mediji tvrde da je reč o teritoriji nadomak Teherana. Vreme i lokacija snimka nisu nezavisno potvrđeni, ali njegova objava ima jasnu poruku: Izrael je godinama pripremao ovu operaciju – i znao je tačno gde da udari.

Prema izvorima bliskim bezbednosnim strukturama, Mosad je mesecima, možda i godinama, pripremao ovu ofanzivu. Na teritoriji Irana čak je uspostavljena tajna baza, u kojoj su ranije skladišteni eksplozivni dronovi. U trenutku kada je počeo masovni izraelski napad iz vazduha, upravo su ti dronovi iznutra aktivirani i pogodili ključne iranske raketne sisteme.

