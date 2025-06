OVO SU DEMOKRATSKI POLITIČARI UPUCANI U SVOJIM KUĆAMA: Pogođeni i njihovi supružnici! (VIDEO)

Senator iz Minesote Džon Hofman i predstavnica u državnoj skupštini Melisa Hortman, zajedno sa svojim supružnicima, upucani su od strane muškaraca obučenih kao policajci koji su se pojavili ispred njihovih kuća u Bruklin Parku i Čamplinu, prema navodima policijskih izvora i lokalnih medija.

Prva pucnjava dogodila se nešto posle 2 sata ujutru u subotu, ispred kuće senatora Džona Hofmana u Čamplinu. Hofman je demokrata koji je član Senata Minesote od 2013. godine. On je pogođen sa najmanje dva metka, dok je njegova supruga Iveta upucana tri puta.

Druga pucnjava desila se nekoliko kilometara južnije, blizu golf terena Edinburg u Bruklin Parku, ispred kuće Melise Hortman, koja je članica Predstavničkog doma Minesote od 2005. godine i liderka demokrata u toj zakonodavnoj instituciji. I Hortman i njen suprug su ranjeni.

Trenutno nema zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju žrtava.

Upozorenje koje je policija Bruklin Parka poslala građanima u 5:30 ujutru glasi:

