Članica Predstavničkog doma američkog Kongresa iz redova demokrata Melisa Hortman i njen suprug ubijeni su danas iz vatrenog oružja, a demokratski senator Džon Hofman je teško ranjen u "činu ciljanog političkog nasilja u predgrađu Mineapolisa. Samo nekoliko sati posle tragedije, isplivavaju detalji zločina.

Demokrate su upucane u svojim kućama u predgrađu Mineapolisa, Melisa Hortman (55) u Bruklin parku, a Džon Hofman (60) u naselju Čamplin. Guverner američke savezne države Minesota Tim Volc je rekao da senator Džon Hofman, demokrata, i njegova supruga imaju više rana od vatrenog oružja i da su operisani.

- Oprezno smo optimistični da će preživeti ovaj pokušaj ubistva - rekao je Volc.

Osumnjičeni bio obučen kao policajac

Načelnik Biroa za krivična hapšenja Dru Evans je rekao da su, nakon što je Hofman upucan, policajci naišli na osumnjičenog, koji je bio obučen kao policajac u prsluku i sa značkom, elektrošokerom i drugom opremom, kako izlazi iz njegove kuće.

Osumnjičeni je pucao na policajce, nakon čega je uspeo da pobegne peške, dok se njegovo vozilo, koje je izgledalo kao policijsko, nalazilo na prilazu Hortmanovoj kući.

Imao listu za odstrel

Vlasti su saopštile da je u vozilu osumnjičenog pronađena lista drugih mogućih meta, kao i da se na toj listi nalaze "mnogi poslanici", uključujući i žrtve.

Članovi kongresne delegacije Minesote imenovani su u manifestu, rekao je izvor iz policije.

U saopštenju se navodi da su poslate snage bezbednosti kako bi zaštitile osobe sa spiska.

Naoružani čovek je napao demokratske članove Kongresa kucajući na vrata i tražeći od žrtava da izađu, saopštila je policija.

Ko su političari na koje je pucano

Ranjeni poslanik je identifikovan kao državni senator Džon Hofman, demokrata, prvi put izabran 2012. godine Hofman je oženjen i ima jednu ćerku. Hortmanova je bila vodeći demokratski lider u Predstavničkom domu države i bivša predsednica Predstavničkog doma.

🚨BREAKING: Minnesota Democratic Sen. John Hoffman and Democratic Rep. Melissa Hortman, along with their spouses, were shot overnight by a suspect posing as a police officer. A manhunt underway in Brooklyn Park. pic.twitter.com/XpjnVoHL3D