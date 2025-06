(VIDEO) ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK! IZRAEL RAZNEO BOING SA REKORDNIH 2200KM UDALJENOSTI! U plamenu avion koji ne leti nigde u svetu i poseduje ga samo Iran

Prema izraelskim vojnim zvaničnicima, napad na avion za dopunu goriva na aerodromu Mašhad na severoistoku Irana bio je "najudaljeniji napad od početka operacije". Zaista, čini se da je to bio napad na najvećoj udaljenosti koji su ikada izvele izraelske vazduhoplovne snage (IAF), piše TWZ.

Avion za dopunu goriva – a reč je ili o pola veka starom Boeingu KC-707 ili o KC-747 – pogođen je na više od 2200 kilometara udaljenosti od Izraela. Ova vrsta aviona 747 ne leti nigde drugde u svetu, a smatra se da Iran ima samo jedan primerak koji je operativan.

Misija je bila deo plana „postizanja vazdušne nadmoći širom Irana“, dodao je IAF. Iako se čini da Iranske vazduhoplovne snage do sada veoma retko koriste svoje borbene avione, kapacitet za dopunu goriva u vazduhu ključan je ako žele da premeste sredstva širom zemlje radi sopstvene zaštite u slučaju napada.

Large fire cooking off in Mashhad. IDF said to have struck an Iranian military plane. pic.twitter.com/lI4SNgdwLk