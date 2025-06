SNAŽAN NAPAD IRANA: Izrael na udaru

Novo poglavlje u ratu je upravo počelo.

Iranski Korpus islamske revolucione garde (IRCG) je saopštio da je večeras pokrenut najnoviji talas vojnih udara balističkim raketama i dronovima na Izrael.

IRGC je u saopštenju naveo da je pokrenut 15. talas napada, u okviru operacije „Pravo obećanje 3“, prenosi iranska agencija Tasnim.Ističe se da u napadu učestvuje više od 100 bespilotnih letelica, među kojima su razni borbeni i samoubilački dronovi, koji su lansirani radi napada na izraelske vojne ciljeve, odnosno protivraketne sisteme protivvazdušne odbrane u Haifi i Tel Avivu.

U saopštenju IRCG naglašava da su na dnevnom redu te organizacije raketne operacije orijentisane na efikasnost, protiv vojnih ciljeva i vojne industrije Izraela, kao i njihovo povećanje.

U saopštenju se navodi da su rakete i dronovi usmereni na vojne ciljeve i industrijske lokacije povezane sa izraelskom vojnom industrijom u Haifi i Tel Avivu.

🚨 BREAKING

Latest image shows Israel’s “Weizmann Institute” research center after being directly hit by Iranian missile strikes.

A new chapter in the war just began.#Iran #Israel #MissileStrike #Weizmann #MiddleEast pic.twitter.com/6pPmVkxpUs