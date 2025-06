Imao je duboku krizu: Evo kako je ključna odluka princa Vilijama zamalo sprečila brak s Kejt!

Kolin Haris, bivša medijska sekretarka kralja Čarlsa, otkrila je da je princ Vilijambio „zaista nervozan“ po dolasku na Univerzitet Sent Endruz, pogođen ogromnom medijskom pažnjom koja ga je učinila „veoma nesigurnim“. Situaciju je dodatno pogoršao neprijatan incident kada ga je obožavateljka uštinula za zadnjicu tokom izlaska, što je mladog princa, uprkos njegovom vaspitanju, dodatno uznemirilo i doprinelo osećaju izloženosti.

Prilagođavanje na novo okruženje Vilijamu je teško padalo. Hladna i siva škotska zima, poteškoće u sklapanju prijateljstava i osećaj izolovanosti činili su studentske dane sumornim. Mnogo mu je nedostajao brat Hari, pa je često putovao u London i Hajgrouv, tražeći beg od studentskog života koji mu je postajao sve veći teret. Te posete su bile pokušaji da se udalji od pritisaka i usamljenosti koje je osećao u Škotskoj.

Tokom božićnih praznika, Vilijam je ocu, tadašnjem princu Čarlsu, priznao da želi da napusti Sent Endruz i pređe na Univerzitet u Edinburgu. Nadao se da će promena sredine doneti olakšanje od pritiska i anksioznosti. Međutim, kako piše kraljevski biograf Robert Lejsi, ova namera izazvala je ozbiljnu zabrinutost među kraljevskim savetnicima. Strahovali su da bi Vilijamov odlazak bio protumačen kao odustajanje i potencijalna uvreda škotskom narodu, što bi moglo da naškodi ugledu monarhije.

Ključan je bio iskren razgovor sa ocem. Čarls, koji je i sam iskusio slične pritiske, razumeo je sinove strahove. – Ne mislim da sam bio nostalgičan za domom. Više sam bio uplašen – priznao je kasnije Vilijam. – Moj otac je to razumeo... Mnogo smo razgovarali i na kraju sam shvatio da moram da se vratim – otkrio je. Nakon tog razgovora, Vilijam je odlučio da ostane u Sent Endruzu, ali je napravio promenu koja mu je olakšala prilagođavanje: umesto istorije umetnosti, upisao je geografiju. Ova odluka, donesena u teškom trenutku, pokazala se sudbonosnom.

Da je Vilijam tada odlučio da napusti Sent Endruz, istorija britanske krune bila bi drugačija, a on možda nikada ne bi upoznao Kejt Midlton. Sudbina je htela da ostane, a upravo je na tom univerzitetu zapazio svoju buduću suprugu, najpoznatije na studentskoj modnoj reviji gde je Kejt hrabro prošetala pistom. Ipak, njihov prvi susret dogodio se pre te revije. Kejt je navodno pritekla Vilijamu u pomoć, spasivši ga od napadnog studenta, a on se tada našalio da mu je ona devojka, ne sluteći da će to postati istina.

Njihova bivša cimerka, Laura Voršauer, ispričala je za Mail on Sunday da je hemija između Vilijama i Kejt bila očigledna od samog početka. Prisetila se jedne zabave u zamku sa temom Harija Potera, gde je održana aukcija za sastanak. – Vil je ponudio 200 funti (tadašnjih otprilike 230 evra) za sastanak sa Kejt – kazala je Voršauer, dodajući da je Kejt to prihvatila „opušteno i s lakoćom“. Taj trenutak bio je jedan od pokazatelja rađanja romanse koja je mogla biti sprečena da Vilijam nije prevazišao svoje studentske strahove, uz očevu podršku i sopstvenu unutrašnju snagu.

Autor: D.B.