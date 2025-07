PRIZOR NA NEBU ZAPREPASTIO KUPAČE: Evropu prži toplotni talas, pogledajte šta je snimljeno u Portugalu

Dok Portugal poslednjih dana pogađa ekstremni toplotni talas, kupače duž severne i centralne obale u nedelju je iznenadila neuobičajena pojava na nebu – takozvani „rol oblak“ (roll cloud), retka i vizuelno upečatljiva atmosferska formacija.

Ogroman, cevast oblak nalik na nebeski valjak nadvio se nad priobalnim područjem između Penišea i Pova do Varzima u večernjim satima, između 17 i 18 časova. Iako naizgled zastrašujuć, reč je o potpuno prirodnom i bezopasnom fenomenu, objašnjava klimatolog Mario Markeš, prenosi BBC.

– Brzo se formira i isto tako brzo nestaje. Ljudi se često uplaše jer izgleda preteće, ali u pitanju je samo oblak – istakao je Markeš.

This cloud rolled in like an actual tsunami over Portugal. It's actually called a roll cloud. pic.twitter.com/0MA27DS4ia

On dodaje da je ova pojava u Portugalu retka, ali ne i bez presedana. Mnogo je češća u Australiji, naročito usled temperaturnih kontrasta koje donosi hladni vazduh iz pravca Tasmanije.

„Rol oblak“ nastaje u večernjim časovima kada se tokom dana zagrejani vazduh sa kopna podiže, a s mora pristiže hladniji i gušći vazduh koji taj topli vazduh potiskuje. Ovo dovodi do formiranja karakteristične cevaste strukture oblaka, koji se pojavljuje duž obale i deluje kao da se kotrlja po nebu

A massive roll cloud, resembling a giant wave, stunned beachgoers in Póvoa do Varzim and Figueira da Foz, Portugal, on June 29. The rare phenomenon brought strong winds and dramatic skies along the coast. #RollCloud #Portugal pic.twitter.com/8cfj5HC4bQ