POTONUO PUTNIČKI BROD KOD BALIJA! Četiri osobe stradale, veliki broj nestalih (FOTO+VIDEO)

Trajekt "KM Tunu Pratama Džaja" prevozio je 65 ljudi između Jave i Balija.

Nepovoljni vremenski uslovi otežavaju potragu za nestalima.

Četiri osobe su poginule, 38 se vodi kao nestalo, a 23 je spaseno nakon što je trajekt sa 65 ljudi potonuo u Balijskom moreuzu u Indoneziji rano jutros, saopštio je visoki zvaničnik Kancelarije za potragu i spasavanje Istočne Jave.

Brod, "KM Tunu Pratama Džaja", putovao je iz luke Ketapang, Istočna Java, do luke Gilimanuk na ostrvu Bali kada je potonuo, prema rečima zvaničnika, prenosi Rojters.

💔Horrible tragedy off the coast of Bali — a passenger ferry has sunk



There were 65 people on board. 23 were rescued, 4 died, and dozens are still missing.



The ferry's route is commonly used by locals traveling between the islands of Java and Bali. pic.twitter.com/A9wSb1ZtlB