Drama u Briselu: Sudbina moćne liderke na klimavim nogama

Evropski parlament će sledećeg četvrtka glasati o nepoverenju predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, saopštio je rumunski poslanik u Evropskom parlamentu Džordž Pajper, koji je podneo odgovarajući predlog na razmatranje.

„Predlog o nepoverenju Ursuli fon der Lajen upravo je prošao proveru kod Saveta predsednika Evropskog parlamenta. Prikupljeno je 79 potpisa. Predlog će biti razmatran sledećeg ponedeljka, a glasanje će se održati sledećeg četvrtka u Strazburu“, napisao je političar na svom nalogu na društvenoj mreži X.

Za usvajanje predloga o nepoverenju potrebna je dvotrećinska većina glasova evropskih poslanika koji učestvuju na posebnoj sednici (ali ne manje od 50,1% ukupnog broja poslanika). Do sada u istoriji EU nije usvojen nijedan predlog o nepoverenju Evropskoj komisiji.

Krajem juna britanski list Financial Times je izvestio da nekoliko poslanika Evropskog parlamenta pokreće glasanje o nepoverenju predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen zbog skandala oko nabavke vakcina protiv koronavirusa tokom pandemije.

The motion of No - Confidence against Ursula v d Leyen just gone through the filter of COP. There are 79 signatures.

Will be debated next Monday and voted next Thursday in Strasbourg.