EKSPLOZIJA U RIMU! Haos na pumpi, povređeno više osoba! Objavljeni JEZIVI SNIMCI (VIDEO)

Eksplodirala benzinska pumpa u Rimu, ima povređenih

Više osoba je povređeno, uključujući troje s teškim opekotinama, nakon eksplozije na benzinskoj pumpi u petak u jednom istočnom naselju u Rimu, prenose mediji.

🇮🇹💥❗JUST IN: Massive explosion at a gas depot in Rome, Italy.



🔹Several people are reportedly injured. pic.twitter.com/ceWGdE1VRc