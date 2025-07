Šok ekstremi u Turskoj: U jednom delu 40 stepeni, u drugom pada sneg

U nekim delovima Turske temperatura je ovih dana premašila 40 stepeni Celzijusa, dok je, s druge strane, u oblasti Rize napadao sneg.

Šumski požari izbili su proteklih dana u više regiona, uključujući Izmir, Bursu, Tekirdag i Adanu, a vatrogasne službe su na terenu.

S druge strane, oblast Rize se zabelela, posebno Balikli plato koji se nalazi na oko 2.400 metara nadmorske visine, prenosi Haber.

In Turkey, heavy snow fell in the highlands of Bayburt, Rize, and Trabzon yesterday ❄️☃️🌨️pic.twitter.com/J4pLW8xA5Q