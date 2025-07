UZNEMIRUJUĆE! PITON OD 8,5 METARA PROGUTAO ČOVEKA: Ostao je zaglavljen u telu zmije, nije mu bilo spasa

Farmer je pronađen mrtav u utrobi ogromnog pitona u Indoneziji.

Lokalac po imenu La Noti (61) je napadnut od strane zmije od 8,5 metara dok je čuvao svoju stoku u jugoistočnom Sulavesiju u Indoneziji u petak ujutru

Zver je izašla iz visoke trave i zakačila se za njegovu nogu dok je hranio svoje piliće.

Deka, koji nije imao oružje da se brani, potom je zgnječen na smrt i progutan u komadu.

Nakon što se nije vratio kući, njegova porodica je sledećeg dana podigla uzbunu.

Pronašli su njegov motocikl napušten na ivici puta u selu Madžapahut, što je izazvalo veliku potragu meštana.

Ali kasnije tog dana, bili su šokirani kada su pronašli naduvenu zmiju kako leži u žbunju samo nekoliko metara od baštenske kolibe.

