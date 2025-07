Sestre se držale za ruke do smrti! Devojčice stradale u poplavama u Teksasu su imale 11 i 13 godina

Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Teksasu porastao je u nedelju na najmanje 80, uključujući najmanje 28 dece. Među njima su i sestre Bler i Bruk Harber, stare svega 13 i 11 godina.

One su bile sa bakom i dekom na izletu u letnjem kampu Mistik pored reke Gvadalupe, koja je tokom vrhunca poplave ranih jutarnjih sati 4. jula narasla više od šest metara za manje od dva sata.

Sestre su pronađene mrtve, držeći se za ruke, dok se njihovi baka i deka i dalje vode kao nestali.

#prayforthefloodvictims

I have so much history with & love #Texas so much. So very sorry for everyone dealing with everything there. My Heart goes out to you. ❤️🙏❤️

Blair Harber, 13, and her sister Brooke Harber, 11, have died after going missing during the catastrophic… pic.twitter.com/FcfiVQv8DP