'BOMBARDOVAĆU MOSKVU I PEKING DO TEMELJA!' Skandal trese svet - Procurio Trampov tajni snimak sa sastanka sa donatorima

Američki predsednik Donald Tramp rekao je na privatnom skupu donatora 2024. godine da je jednom pokušao da odvrati ruskog predsednika Vladimira Putina od napada na Ukrajinu preteći da će u tom slučaju "bombardovati Moskvu", prema dobijenom audio-snimku prenosi CNN.

"Putinu sam rekao: 'Ako uđeš u Ukrajinu, bombardovaću Moskvu. Nemam izbora'", čuje se Tramp na snimku sa donatorskog skupa.

"A onda je Putin rekao: 'Ne verujem ti.' Ali verovao mi je 10 odsto", dodao je Tramp.

Američki predsednik je, takođe, tvrdio da je poslao sličnu poruku kineskom predsedniku Si Đinpingu, upozoravajući ga da će SAD bombardovati Peking ako Kina izvrši invaziju na Tajvan.

"Mislio je da sam lud. Ali nikada nismo imali problem", rekao je Tramp o Siju.

CNN has EXCLUSIVE AUDIO of Trump telling donors in that YEARS ago during his 1st term it appears had a conversation with Putin he was able to deter Russia from Invading Ukraine by saying “He would BOMB THE SH*T out of Moscow” & then said to to Xi “He would bomb the Sh*t out of… pic.twitter.com/B8ha0lTnqG