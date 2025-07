'AVION ĆE EKSPLODIRATI, SVI NAPOLJE!' Danijela i njena ćerka skočile iz aviona da IZVUKU ŽIVU GLAVU: Nisam mogla da hodam, svi oko mene su VRIŠTALI

Kabinsko osoblje avio-kompanije "Rajaner" optuženo je za navodno loše sprovođenje evakuacije iz aviona, tokom koje su putnici zadobili prelome jer su, usled lažnog upozorenja na požar, bili primorani da skaču sa krila aviona.

Incident se dogodio nakon što je zavladala panika u avionu koji je u subotu uveče poleteo iz Palma de Majorke ka Mančesteru.

Prema ranijim tvrdnjama "Rajanera", putnici su "evakuisani uz pomoć tobogana za evakuaciju". S druge strane, povređeni putnici svedoče da nikakvog tobogana nije bilo i da su skakali sa krila aviona. Kompanija "Rajaner" je sada pozvana da sprovede istragu o načinu evakuacije putnika, tokom koje je povređeno ukupno 18 ljudi, a od toga njih šestoro je završilo u bolnici, piše britanski portal "Dejli mejl".

Avio-kompanija je optužena da umanjuje ozbiljnost incidenta, jer je u svom zvaničnom saopštenju tvrdila da su putnici zadobili "vrlo lake povrede", poput uganuća članka, i "iskreno se izvinila" onima koji su povređeni.

Trčao je i vikao: Svi napolje!

Danijela Keli, 56-godišnja instruktorka fitnesa, kojoj su sada desna noga i levi lakat u gipsu, tvrdi da su ljudi počeli da "skaču kako bi spasli život" nakon što je član kabinskog osoblja trčao od zadnjeg ka prednjem delu aviona i vikao: "Svi napolje iz aviona, svi se evakuišite!".

Osoblje je, navodno, govorilo putnicima da ostave svoje stvari "u slučaju da izbije požar i avion eksplodira", što je, prema rečima očevidaca, samo dodatno podstaklo paniku.

Danijela, koja je sedela u 18. redu sa svojom 26-godišnjom ćerkom Franki, rekla je da je pomislila da je terorista u avionu i da je zato, prateći ostale, izašla na krilo aviona usred haosa.

- Bio je to potpuni haos. Putnici su vrištali: "Otvorite vrata, otvorite vrata!". Bilo je zastrašujuće, pomislila sam da je terorista u avionu, zgrabila sam ćerku za ruku i krenule smo - ispričala je Kelijeva.

Prema njenom svedočenju, nije bilo nikakvog saopštenja ni od pilota, ni od bilo kojeg drugog člana posade.

- Vrata najbliža nama su se otvorila, svi su pojurili ka izlazu i krenuli da skaču sa krila. Imam 56 godina, nisam želela da skačem, ali sam se plašila za svoj život. Delovalo je kao pitanje života i smrti. Znala sam čim sam pala da sam ozbiljno povređena, nisam mogla da hodam, ali je osoblje sa zemlje vikalo da se svi udaljimo od aviona u slučaju eksplozije.

Bilo je zastrašujuće, potpuno smo traumatizovani ovim iskustvom. Noga i ruka su mi u gipsu i sutra imam tri različite operacije kako bi mi stavili metalne pločice i šrafove u stopalo, zglob i lakat. U haosu sam - ispričala je Danijela.

Jedna od putnica "Rajanera", koja je želela da ostane anonimna, rekla je da su, nakon svega, u autobusu kojih ih je vozio do terminala ispitivali zaposlenog u ovoj avio-kompaniji koji je digao uzbunu, i da je on samo kratko rekao: "Dali smo sve od sebe, i mi smo samo ljudi".

Kako je dodala, lekari su joj rekli da neće moći da hoda najmanje tri meseca jer je, kako kaže, zadobila dupli prelom karlice i povredu leđa kada je skočila sa krila aviona, zbog čega planira da tuži kompaniju "Rajaner".

Skakali sa 5,5 metara visine direktno na asfalt

Jedan stručnjak za avijaciju rekao je za "Dejli mejl" da stjuardese i stjuardi, kao i putnici uopšte, ne bi trebalo da znaju da je došlo do upozorenja na požar - jer upravo to često izaziva naglu i nepotrebnu paniku.

Stručnjak je dodao da stjuardese i njihove kolege moraju da ostanu smireni i obučeni da ne pokreću evakuaciju dok ih kapetan putem razglasa ne uputi na to.

Pilot i kopilot imaju kontrolnu listu koju moraju završiti - uključujući gašenje motora i spuštanje zakrilaca - pre nego što daju naredbu za evakuaciju, kako bi putnici mogli bezbedno da siđu sa krila bez ozbiljnih povreda.

Na Majorki je kabinsko osoblje "Rajanera" navodno aktiviralo tobogane za evakuaciju na prednjim vratima, ali su putnici koji su sedeli u središnjem delu letelice tvrdili da nisu imali izbora osim da iskaču sa krila, sa visine i do 5,5 metara, direktno na asfalt. Prema pisanju "Dejli mejla", kada se evakuacija pravilno izvede, visina pada ne bi smela da pređe 1,2 metra.

"Rajaner" je za incident okrivio "lažno svetlosno upozorenje na požar". Ipak, postoji mogućnost da su neki putnici sami, u panici, otvorili izlaze iznad krila bez uputstva posade, tvrdi stručnjak za britanski portal. Međutim, putnici krive upravo osoblje.

