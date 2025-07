Požar koji je zahvatio tržni centar u istočnom iračkom gradu Kut tokom noći usmrtio je 61 osobu.

To je saopštilo iračko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

„Tragični požar odneo je živote 61 nevinog građanina, od kojih se većina ugušila u kupatilima, a među njima je i 14 ugljenisanih tela koja još nisu identifikovana“, navodi se u saopštenju ministarstva. Vlasti su prethodno saopštile da je broj poginulih bio 50.

Požar je izbio kasno u sredu, navodno počevši na prvom spratu, a zatim se brzo proširio na ceo tržni centar Hyper Mall. Uzrok požara za sada nije poznat.

Hitna pomoć je prevozila povređene u bolnice sve do 4 sata ujutru, a bolnice u Kutu, oko 160 kilometara jugoistočno od Bagdada, bile su prepune.

Novinar AFP-a je rekao da je tržni centar bio otvoren tek pet dana pre požara i da je u bolnici video ugljenisana tela.

Požar je u međuvremenu stavljen pod kontrolu, ali vatrogasci i dalje tragaju za nestalim osobama.

Video snimci podeljeni na društvenim mrežama prikazuju očajne rođake koji čekaju vesti, dok su se neki bukvalno srušili od tuge kada su ambulantna kola stizala.

Massive fire breaks out in a shopping mall in Iraq, killing 50 people. Three days of national mourning declared. #Iraq #helevier Christians Supreme Court #10YearsOfBajrangiBhaijaan pic.twitter.com/pB4WYr3Zje

Izgubio pet članova porodice u požaru

Jedan muškarac je sedeo na zemlji, udarao se po grudima i vikao: „O, moj oče, o, moje srce", piše Alarabiya.net.

Nasir al-Kureiši, lekar u pedesetim godinama, rekao je da je u požaru izgubio pet članova porodice.

„Zadesila nas je katastrofa“, rekao je za AFP. „Otišli smo u tržni centar da nešto pojedemo, da večeramo i pobegnemo od nestanka struje kod kuće.

„Klima uređaj je eksplodirao na drugom spratu, a onda je izbio požar i nismo mogli da pobegnemo.“

Guverner Kut-a, Miyahi, proglasio je trodnevnu žalost i rekao da će lokalne vlasti podneti tužbu protiv vlasnika tržnog centra i izvođača radova.

Istraga o uzroku požara je u toku, rekao je guverner, dodajući da se preliminarni rezultati očekuju u roku od 48 sati.

„Ova tragedija je veliki šok... i zahteva ozbiljnu reviziju svih bezbednosnih mera“, rekao je.

A massive fire at a shopping mall in Dohuk, northern Iraq, claimed at least 50 lives, with many injured or missing. Firefighters battled for hours to control the blaze, which trapped dozens of shoppers and staff. Rescue operations continue. #IraqFire #DohukTragedy #BreakingNews… pic.twitter.com/MMLy2qjnGU