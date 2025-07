NEVIĐENI NAPAD! Rusi poslali 300 DRONOVA, Ukrajina u panici – Oglasio se i Zelenski! (FOTO/VIDEO)

Ruske snage su tokom noći lansirale preko 300 dronova i više od 30 raketa i krstarećih raketa na ukrajinske gradove, objavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na Telegramu.

Zelenski je objavio fotografije koje prikazuju štetu na stambenoj zgradi u crnomorskom gradu Odesi, gde je jedna osoba poginula, a šest drugih povređeno, prema zvaničnim izveštajima.

Zelenski je rekao da su pogođeni regioni Dnjepropetrovska, Donjecka, Hersona i Zaporožja. Važna infrastruktura je uništena u Sumskoj oblasti, gde su hiljade domaćinstava ostale bez struje.

„Dronovi su još uvek u vazduhu“, rekao je Zelenski.

Dodao je da ih ukrajinska protivvazdušna odbrana uništava i da su aktivirane službe za vanredne situacije.

Zelenski je rekao da je Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti teško pogođen, a oštećena je stambena zgrada i važna infrastruktura.

On the night of July 19, Russia launched 379 aerial attack weapons against Ukraine, according to the Air Forces.



Russia attacked with 344 drones, 12 Iskander-M/KN-23 ballistic missiles, 8 Iskander-K cruise missiles, and 15 Kh-101 cruise missiles.



Donetsk, Kirovohrad,… pic.twitter.com/XUOwjkFLsO