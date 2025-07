Objavljen stravičan snimak iz Los Anđelesa: Vozilo uletelo u masu, spasioci odnose poveđene (VIDEO)

Prema poslednjim informacijama najmanje 20 osoba je povređeno u incidentu koji se dogodio rano jutros po lokalnom vremenu u Los Anđelesu.

Vozilo je velikom brzinom uletelo u gomilu ljudi na poznatom Bulevaru Santa Monika. Na lice mesta brzo su poslate brojne spasilačke ekipe.

Prema prvim informacijama koje su objavile hitne službe, stanje petoro povređenih je kritično i lekari se bore za njihov život. Još najmanje deset osoba zadobilo je teške telesne povrede.

Video from the scene where a vehicle ploughed into a crowd in East #Hollywood, #LosAngeles.



At least 20 people injured, according to the LA Fire Department.#California pic.twitter.com/hqSdNbGHHN