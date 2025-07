NOVI UŽAS U LOS ANĐELESU: Automobil se zaleteo u masu ljudi, veliki broj povređenih

Najmanje 20 osoba je povređeno kada se automobil zaleteo i zakucao u masu ljudi u Los Anđelesu. Hitne službe su reagovale na mestu incidenta u aveniji Santa Monika, posle izveštaja da se neidentifikovano vozilo zabilo u okupljene građane.

Vatrogasna služba Los Anđelesa saopštila je da su zbrinuli više od 20 povređenih osoba. Četvoro do petoro njih nalazi se u kritičnom stanju, dok je njih osmoro iili desetoro u teškom stanju. Još oko 10 do 15 povređenih ima lakše povrede i u stabilnom su stanju, piše Daily Mail.

Podsetimo, juče je došlo do stravične eksplozije u Los Anđelesu, kada je poginulo troje ljudi.

Trojica šerifovih zamenika poginula su u eksploziji na poligonu za obuku šerifske kancelarije Los Anđelesa, javili su juče Foks njuz i lokalni mediji, ali zvaničnici još nisu potvrdili ovu informaciju.

Portparol kancelarije šerifa Los Anđelesa potvrdio je da je došlo do eksplozije u trening centru Akademije Biskailuz u istočnom Los Anđelesu. Rekao je da se uzrok eksplozije istražuje.

🚨 BREAKING: Multiple people injured after a car drives into a crowd on Santa Monica Boulevard, Los Angeles.



5 fighting for their lives among 20 injured; several others in serious condition. Emergency crews on scene.



What’s going on?? pic.twitter.com/inGdqWPwcr