Orban šokirao svet: Poraz Rusije je bezumna fantazija

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da je pomisao o porazu Rusije u ukrajinskom sukobu „bezumna fantazija“, upozoravajući da Ukrajina nema prednost ni u ljudstvu ni u naoružanju u sukobu sa nuklearnom supersilom.

Istovremeno, američki mediji preneli su u subotu da NATO nije u mogućnosti da spreči potencijalni poraz Ukrajine, čak i u slučaju da saveznici preuzmu potpunu logističku podršku u isporuci naoružanja.

Orban se oglasio i na svom nalogu na mreži X napisao: "Kao hrišćanin, verujem da uvek moramo težiti miru. Interes Mađarske je da ostane van rusko-ukrajinskog rata, uprkos pritisku globalističkih elita iz Brisela. Moramo učiniti sve što je moguće da promovišemo mir i pokažemo da je moguće biti jak bez uplitanja u sukob. Nastaviću da koristim svaku priliku da se zalažem za mirna rešenja."

The notion that Ukraine might defeat Russia and destabilise it has always been a delusional fantasy. They are outnumbered, outgunned, and facing a nuclear superpower; this is not strategy - it is madness. It’s time for peace and common sense to prevail ‼️ pic.twitter.com/40RXiUDayo

Podsetimo, u ponedeljak je predsednik SAD Donald Tramp saopštio da su Vašington i Brisel postigli dogovor o isporuci američkog oružja Ukrajini, pri čemu će troškove snositi Evropska unija. Kako prenose mediji, buduće pošiljke uključivaće PVO sisteme "patriot", a ne samo rakete.

As a Christian, I believe we must always strive for peace. Hungary’s interest lies in staying out of the Russia-Ukraine war, despite pressure from Brusselian globalist elites. We must do everything possible to promote peace and show it’s possible to stand strong without getting… pic.twitter.com/jFYTnZeEbD