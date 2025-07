OTAC UBIO ĆERKU, JER NIJE MOGAO DA PLAĆA ALIMENTACIJU?! Bio u dugovima do guše, a hvalio se luksuzom - Isplivali novi detalji JEZIVOG zločina

Otac iz Kanade, koji je optužen da jeubio svoju devetogodišnju ćerku Melinu, navodno je u ogromnim dugovima, mučio se da plaća alimentaciju i objavljivao je bizarne statuse o tome kako mu je devojčica poremetila život.

Lusijano Fratolin (45) je tvrdio da ima luksuzan način života kao vlasnik kompanije za kafu, ali kada se u ponedeljak pojavio na sudu kako bi odgovorio na optužbe za ubistvo svoje ćerke Meline tokom putovanja u severni deo Njujorka, rekao je sudiji da je bez novca i da ne može da priušti advokata.

Fratolin, koji je rođen u Etiopiji, sa oduševljenjem je govorio o Melini u svojoj biografiji na sajtu svoje kompanije za kafu sa sedištem u Montrealu, "Gabella Coffee", nazivajući je "prelepom" i "svetlošću svog života". Međutim, tu se nalaze i neki jezivi detalji.

Priznao je da je morao da nauči da živi sa "neurednim umetničkim projektima" i "haotičnim" igračkama svoje ćerke zbog svoje opsesije održavanjem "savršenog reda" u svom domu.

U biografiji, koja je u međuvremenu obrisana sa interneta, on takođe aludira na život pun bolnih teškoća koje je morao da podnese, uključujući "slučajeve rasizma", "osećaje izolacije" i smrt oca kao tinejdžer.

Fratolin nagoveštava "nesrećan događaj" iz 2019. godine za koji je rekao da je "ozbiljno uticao na njegovo blagostanje" i zahtevao "dug i naporan" put do oporavka.

Policija je na konferenciji za novinare u ponedeljak rekla da se te godine rastao od supruge.

Pored borbe sa demonima iz prošlosti i zategnutog odnosa sa bivšom ženom, Fratolin je imao dug od preko 200.000 dolara koji je proistekao iz poslovnih odnosa u Montrealu.

Prema izveštaju lista La Presse, preduzetnik je iznajmljivao nekretninu u modernoj montrealskoj enklavi Majl End od 2020. godine, koju je izdao u podzakup preko Airbnb-a.

Angažovao je dva upravnika nekretnina da to vode, uključujući i plaćanje kirije koju je dugovao - što mu je omogućilo da plaća alimentaciju onim što je kasnije zaradio, rekao je u sudskim dokumentima koje je dobio taj medijski list.

Ali njegov zakup je raskinuo stanodavac u avgustu 2024. godine kada je zaostao za kirijom od 26.000 dolara.

Takođe mu je odbijen pristup nekretnini, gde je čuvao ćerkinu zimsku odeću i igračke.

Trenutno tuži upravnike za više od 115.000 dolara, tvrdeći da su eksploatisali imovinu bez njegovog znanja i da nikada nisu izvršili plaćanje zakupnine kako je obećano, prema pisanju lista Le Devoir.

Menadžeri su, zauzvrat, tvrdili da je Fratolin planirao da isprazni svoj bankovni račun i pobegne iz zemlje, što je on negirao.

