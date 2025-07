ČOVEČANSTVO ISCRPELO SVE ŠTO JE MOGLO! Danas je taj dan, planeta Zemlja ušla u minus: Potrošili smo kredite (FOTO)

Danas, 24. jula, čovečanstvo je iscrpelo svoj budžet prirodnih resursa za ovu 2025. godinu, saopštili su međunarodna organizacija za održivost Global Footprint Network i Univerzitet Jork u Torontu.

Ovaj dan, koji se obeležava svake godine, u 2025. dolazi nedelju ranije u odnosu na prošlu godinu. Glavni razlog je što okeani mogu da apsorbuju manje CO₂ nego što se ranije pretpostavljalo.



Prekomerno trošimo prirodne resurse, mnogo brže nego što se oni mogu obnoviti, a to se ogleda u:

krčenju šuma

gubitku biodiverziteta

akumulaciji emisije ugljen-dioksida u atmosferi

Ovaj trend je počeo početkom 1970-ih.

Matis Vakernagel, suosnivač organizacije Global Footprint Network, izjavio je za DW da prekomerno korišćenje resursa na Zemlji pokreće mnoge "ekološke probleme". To znači da je njihovo uobičajeno, redovno korišćenje veće nego sposobnost planete da ih obnovi. A to ima kumulativni efekat.

- Čak i ako održimo isti nivo potrošnje resursa, povećaćemo ekološki dug - tvrdi Vakernagel, dodajući da se ovaj dug može meriti.

Prekomerna potrošnja kao globalni problem

Katar, Luksemburg i Singapur bili su među prvim zemljama koje su premašile svoj godišnji kapacitet u februaru. SAD su bile odmah iza njih.

Kada bi svi na svetu trošili resurse kao stanovnici Sjedinjenih Država, oni bi bili iscrpljeni do 13. marta. Kad bi trošili kao Nemačka i Poljska onda 3. maja, kao Kina i Španija 23. maja, a kada bi ih koristili kao Južnoafrička Republika, bili bi potrošeni 2. jula.

Vakernagel navodi da "visok BDP obično vodi većoj potrošnji resursa", ali da to nije jedini faktor.



Katar, sa pustinjskom klimom, malo padavina i veoma toplim, vlažnim letima, u velikoj meri se oslanja na klimatizaciju, koju pokreće energija iz fosilnih goriva.

- Fosilna goriva su im lako dostupna, tako da je njihova upotreba jeftina, ali ima ogroman ekološki otisak - rekao je on, dodajući da Katar takođe koristi mnogo resursa za energetski intenzivan proces desalinizacije morske vode.

S druge strane, Urugvaj neće premašiti svoje kapacitete sve do 17. decembra i uspešno se preusmerio na obnovljive izvore energije, oslanjajući se uglavnom na hidroenergiju, vetar i biomasu.

Živeti u granicama onoga što planeta može da obnovi

Tu su i zemlje koje ostaju unutar granica kapaciteta planete, kao što su Indija, Kenija i Nigerija. Da bi ceo svet ostao unutar održivih granica, ekološki otisak po osobi morao bi biti jednak dostupnom biokapacitetu po osobi, koji trenutno iznosi oko 1,5 globalnih hektara.

Biokapacitet se definiše kao površina kopna i mora koja daje resurse poput hrane i drveta, objedinjuje urbanu infrastrukturu i apsorbuje višak CO₂. To je, dakle, sposobnost ekosistema da proizvodi korisne biološke materije i apsorbuje štetni otpad, poput CO₂. Sve što prelazi taj nivo, znači prekomernu eksploataciju resursa.

Decenije prekomerne potrošnje ostavljaju posledice

Vakernagel kaže da koristimo resurse "daleko više nego što Zemlja može da se regeneriše", ali da kolektivno verujemo da je ono što radimo u redu i da se "zavaravamo".

🎤Humanity is in overshoot — in just 10 days, on July 24.



Currently, humanity is using nature 80% faster than Earth’s ecosystems can regenerate, meaning this overshoot is equivalent to using 1.8 Earths. This level of overuse is possible by depleting natural capital, 🧵 pic.twitter.com/fV04iCUYhK