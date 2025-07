'DA LI STE SE DRUŽILI S TRAMPOM U PRISUSTVU DEVOJAKA MLAĐIH OD 18. GODINA?' Evo kako je Epstajn odgovorio na svedočenju o aferi (VIDEO)

Novoobjavljeni video snimak prikazuje osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna kako govori o sebi i Donaldu Trampu tokom svedočenja iz 2010. godine, pet godina pre nego što je Tramp najavio predsedničku kandidaturu i skoro deceniju pre Epstajnove smrti za koju se veruje da je samoubistvo.

U pitanju je svedočenje Epstajna, milijardera pedofila, preneo je Huffington post.

Na snimku, koji je na platformi Iks, bivšem Tviteru, objavio progresivni "MeidasTouch", advokat je pitao Epstajna da li je imao "lični odnos" sa Trampom.

"Šta mislite pod ‘lični odnos’, gospodine?", odgovorio je Epstajn.

"Da li ste se družili s njim?", upitao je advokat.

"Da, gospodine", uzvratio je Epstajn.

"Da li ste se ikada družili sa Donaldom Trampom u prisustvu devojaka mlađih od 18 godina?", upitao je advokat.

Q: Have you ever had a personal relationship with Donald Trump?

A. What do you mean by "personal… pic.twitter.com/JyM5LYJ0C4