Tramp: Nisam znao za postojanje pisma upućenog Epstajnu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da nije znao za postojanje nepristojnog pisma na kome je stajalo njegovo ime, za koje je "Volstrit džurnal" objavio da je bilo uključeno u rođendanski album koji je 2003. godine za osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna sastavila njegova tadašnja partnerka Gislejn Maksvel.

"Čak ni ne znam o čemu oni pričaju", rekao je Tramp za CNN u Beloj kući, kada su ga pitali o negiranju da je napisao pismo.

Tramp je kazao da je neko mogao da napiše pismo i upotrebi njegovo ime i da se to mnogo puta već dogodilo.

List je prošle nedelje objavio da je Tramp uputio pismo Epstajnu sa crtežom nage žene u vreme kada je Epstajn slavio 50. rođendan.

Tramp je naknadno podneo tužbu za klevetu protiv vlasnika lista, Ruperta Merdoka, dvojice novinara i izdavača Doua Džonsa, zbog navoda objavljenih u vezi sa njegovom povezanošću sa Epstajnom.

List "Njujork tajms" kasnije je potvrdio navode "Volstrit džornala", dodajući da je Tramp ranije, 1997. godine, potpisao primerak svoje knjige "Trump: The Art of the Comeback", uz posvetu: "Džef - Ti si najveći", u potpisu: "Donald".

Tramp je sugerisao da bi mediji umesto toga trebalo da se fokusiraju na bivšeg predsednika Bila Klintona, koji je, prema izveštaju "Volstrit džornala", takođe, bio među onima koji su poslali rođendansku čestitku Epstajnu.

Među autorima pisama u rođendanskom albumu, prema dokumentima koje je pregledao "Volstrit džornal", nalaze se i brojne druge javne ličnosti, uključujući milijardere Leona Bleka, Mortimera Cukermana i Lesa Veksnera, modnu dizajnerku Veru Vang, advokata Alana Deršovica i bivšeg izvršnog direktora Majkrosofta Nejtana Mirvolda.

