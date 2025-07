Pucnjava na pijaci: IMA MRTVIH! Napadač iz Bankoka snimljen kako nemilosrdno ubija

Najmanje četiri osobe su ubijene u pucnjavi na pijaci u Bangkoku. Prema prvim informacijama, nepoznati muškarac iznenada je otvorio vatru na pijaci koja je bila puna posetilaca.

Kako navode mediji, napadač je nasumično ispalio više hitaca i sada se nalazi u bekstvu. Navodno su među ubijenima pripadnici obezbeđenja.

Na licu mesta je veliki broj pripadnika policije, dok je čitav grad pod blokadom dok se za osumnjičenim traga.

Na društvenim mrežama kruži fotografija navodnog napadača, čiju autentičnost Telegraf.rs nije mogao da potvrdi. Muškarac je obuečen u maskirni šorc, nosi crnu majicu kratkih rukava i beli kačket.

🇹🇭 Gunman Attack at Bangkok Market



A gunman opened fire at Or Tor Kor Market in Bangkok, killing four—three security guards and a vendor—before taking his own life on July 28, 2025.



Authorities are investigating the motive.



⚠️ Incident occurred near a…