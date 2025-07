Helikopter se srušio u reku Mulde u nemačkoj pokariji Saksonija. Nemačke snage i policija tragaju za pilotom i članovima posade.

Između mesta Golcern i Trebsen, u blizini grada Grima (Saksonija), u utorak je došlo do pada helikoptera. Prema saznanjima nemačkog lista Bild iz bezbednosnih krugova, nemačka vojska (Bundesver) traga za helikopterom, pilotom i mogućim članovima posade.

Big news! 🇮🇳 India is now the top smartphone manufacturer for the US, capturing 44% of the market—overtaking China. Apple’s shift to India for iPhone assembly is reshaping global supply chains. Exciting times! 📱🌏 #MadeInIndia #SmartphoneRevolution #GlobalTech