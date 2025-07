PLANETA U ŠOKU: Prvo zemljotres, pa onda eksplodirao i vulkan! Cunami pustoši Pacifik, milioni evakuisani – Kamčatka u haosu

Zemljotres nezapamćene jačine od 8,8 stepeni Rihtera pogodio je jutros rusko poluostrvo Kamčatku, izazvavši talase cunamija širom Pacifika, evakuacije u više zemalja i – kao da to nije dovoljno – erupciju moćnog vulkana. Milioni ljudi su u strahu, dok vlasti širom sveta podižu najviši nivo pripravnosti.

Zemljotres jačine 8,8 stepeni Rihterove skale potresao je istočni deo ruskog poluostrva Kamčatka u ranim jutarnjim časovima, izazvavši paniku u regionu i pokrenuvši niz katastrofalnih posledica širom Pacifika. Reč je o jednom od najjačih zemljotresa u zabeleženoj istoriji, a seizmolozi navode da se tlo još uvek pomera.

Neposredno nakon udara, izdata su upozorenja na cunami za ceo pacifički pojas, uključujući Rusiju, Japan, Peru, Kolumbiju, Novi Zeland i još nekoliko zemalja. Prvi cunami talasi već su pogodili obale Kurilskih ostrva i Japana, dok se talasi visoki i do 2,3 metra očekuju duž obale Perua, prema podacima Nacionalnog centra za vanredne situacije te zemlje.

U Peruu je naložena evakuacija obalskih naselja, a posebno se ističe luka Kruz, gde se talasi očekuju u 10:09 po lokalnom vremenu. Kolumbija je takođe izdala upozorenje za oblasti Naninjo i Čoko, uz zatvaranje plaža i restrikcije u pomorskom saobraćaju.

🚨 TSUNAMI ALERT: Waves are hitting Hawaii following a sudden rise in sea levels across Kahului, Nawiliwili, Honolulu, and Pearl Harbor.

Stay alert and follow official guidance.#Tsunami #Hawaii #Earthquake #BreakingNews pic.twitter.com/pwfZ8iA2cB