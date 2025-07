NAJMOĆNIJI BORBENI AVION SE SURVAO KOD BAZE! Drama u Americi: Ponos avijacije u plamenu, isplivali dramatični snimci (VIDEO)

Borbeni avion F-35 srušio se u blizini mornaričke vazduhoplovne baze u centralnoj Kaliforniji i pilot se uspešno katapultovao, saopštila je američka mornarica.

- Pilot se uspešno katapultirao i bezbedan je. Nema drugih ljudi koji su uključeni - navodi se u saopštenju.

Nema više detalja o nesreći, a uzrok pada aviona je predmet istrage, dodaje se u saopštenju.

🚨#BREAKING: emergency officials are on the scene after a United States military f-35 jet has crash and burst into flames



📌#Fresno | #California



At this time military officials and emergency crews are currently on scene at Lemoore Naval Air Station in Fresno County,… pic.twitter.com/XCRg0BUv2y