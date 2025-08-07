EU ponudila pomoć Francuskoj u borbi protiv požara

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ponudila je danas Francuskoj pomoć u borbi protiv požara koji već treći dan besni na jugu te zemlje i koji je zahvatio više od 16.000 hektara.

''Evropa stoji uz Francusku u trenutku kad najgori šumski požari u novijoj istoriji pogađaju Od. Moje misli su uz hrabre vatrogasce koji se bore protiv vatrene stihije' , napisala je fon der Lajen na svom nalogu na mreži Iks.

Ona je istakla da je EU spremna da mobiliše sopstvene resurse za borbu protiv prirodnih katastrofa kako bi se požar stavio pod kontrolu.

Stotine ljudi evakuisano je iz njihovih domova u departmanu Od na jugu Francuske, gde se i trećeg dana širi požar rekordnih razmera.

U požaru je poginula žena stara 65 godina, dok se tri osobe vode kao nestale, povređeno je ukupno 13 ljudi, među kojima su dva civila i jedanaest vatrogasaca.

U noći između srede i četvrtka otvoreni su centri za privremeni smeštaj u 17 opština, sa kapacitetom za 1.759 osoba, dok su vatrogasne i spasilačke službe na terenu u punom sastavu.

U mometu kada je požar bio najintenzivniji, raspoređeno je 2.100 vatrogasaca sa 500 vozila, a iz vazduha je izvedeno ukupno 130 bacanja vode.

Iako se intezitet požara delimično smanjio, njegovo širenje se nastavlja, a za danas je planirano dalje jačanje operacija gašenja.

Prema zvaničnim podacima, ovo je najozbiljniji šumski požar u Francuskoj od 2006. godine, kada je počelo sistematsko beleženje takvih incidenata, i najteži za mediteranski deo zemlje još od 1970-ih godina.