TRAMP ĆE PUTINU DATI OVE KLJUČNE TERITORIJE?! Ovako bi mogao da izgleda sporazum SAD i Rusije: Za Zelenskog bi to bio NAJBOLNIJI UDARAC

SAD i Rusija teže ka tome da postignu sporazum o okončanju rata u Ukrajini koji bi učvrstio okupaciju teritorije koju je Moskva zauzela tokom vojne invazije, saopštio je u petak Blumberg.

Američki i ruski zvaničnici rade na teritorijalnom sporazumu za planirani samit između američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, navodi se u izveštaju, koji se poziva na ljude upoznate sa tim pitanjem.

Bela kuća je odbacila Blumbergovu priču, nazivajući je spekulacijama.

Portparol Kremlja nije odmah odgovorio na zahtev Rojtersa za komentar, a ukrajinske vlasti nisu komentarisale.

Novinari Rojtersa do sada nisu mogli da potvrde detalje izveštaja iz nezavisnih izvora.

Rusija da obustavi ofanzivu u Hersonu i Zaporožju

Prema sporazumu, Rusija bi trebalo da obustavi svoju ofanzivu u regionima Herson i Zaporožje duž trenutnih linija fronta.

Putin tvrdi da poseduje četiri ukrajinske regije - Lugansk, Donjeck, Zaporižje i Herson - kao i crnomorsko poluostrvo Krim, koje je anektirao 2014. godine. Njegove snage trenutno ne kontrolišu u potpunosti celu teritoriju u četiri regiona.

Ukrajina je ranije izrazila spremnost da bude fleksibilna kada je u pitanju pronalaženje rešenja za okončanje rata, koji je opustošio njene gradove i mesta i ubio veliki broj vojnika i građana.

Ali prihvatanje gubitka oko petine ukrajinske teritorije bilo bi veoma bolno i politički izazovno za ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i njegovu vladu.

Od povratka u Belu kuću u januaru, Donald Tramp je krenuo u popravljanje odnosa sa Rusijom, nastojeći da okonča rat, iako su njegovi javni komentari oscilirali između divljenja i oštre kritike Putina.

"Zamrzavanje sukoba je blizu"

Usred rastuće frustracije zbog Putinovog odbijanja da zaustavi rusku vojnu ofanzivu, Tramp je zapretio da će uvesti nove sankcije Moskvi, kao i zemljama koje kupuju izvoznu robu, počevši od petka, ukoliko ruski lider ne pristane da okonča troipogodišnji sukob.

Ali sa sastankom između Putina i Trampa koji se očekuje u narednim danima, najverovatnije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nije poznato da li će sankcije stupiti na snagu ili će biti odložene ili eventualno otkazane.

Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof razgovarao je sa Putinom u Moskvi u sredu u sklopu trodnevne posete. Obe strane su ocenile razgovore kao konstruktivne.

Poljski premijer Donald Task, bliski saveznik Ukrajine, rekao je ranije u petak, tačnije, nakon razgovora sa Zelenskim, da bi pauza u sukobu mogla biti blizu.

"Imamo neke nagoveštaje, ali i intuiciju, koja nam govori da je možda zamrzavanje sukoba - i namerno ne kažem kraj, već zamrzavanje - bliže nego dalje", rekao je Tusk na konferenciji za novinare. "Ima nade za to."

Tusk je takođe rekao da je Zelenski "veoma oprezan, ali optimističan" i da Ukrajina želi da Poljska i druge evropske države odigraju svoju ulogu u planiranju prekida vatre i konačnog mirovnog rešenja.



Autor: Dalibor Stankov