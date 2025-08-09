POJELI SENDVIČ I UMRLI: Tamara i jedan muškarac stradali zbog NAJZDRAVIJEG POVRĆA - Vlasnik kioska držao namirnice VAN KUTIJE, porodice žrtava očajne

U Kalabriji se vodi istraga nakon sumnjivih smrti 53-godišnjeg Luiđija Di Sarna i 45-godišnje Tamare D’Akunto. I žena i muškarac su jeli sendviče sa kobasicom i brokolijem iz mobilnog kioska u Diamanteu.

U toku je istraga zbog mogućeg trovanja botulinum toksinom, a zaplenjen je kamionet koji je stajao ceo dan na suncu. Vlasnik kioska je izjavio da je držao tegle sa brokolijem otvorene kako bi ih pokazao kupcima, a noću ih je stavljao u frižider.

Kako je došlo do sumnje na botulizam?

Pretpostavlja se da je neadekvatno čuvanje brokolija pod uljem dovelo do stvaranja botulinum toksina u proizvodima, što je izazvalo trovanje.

Tužioci u Paoli su pokrenuli istragu i sada su tri osobe osumnjičene za ubistvo iz nehata, telesne povrede i prodaju štetne hrane. To su vlasnik kioska i predstavnici dve firme koje su isporučivale sastojke za sendviče.

Sestre Luiđija Di Sarna ispričale su da je on znao da je sendvič bio loš i da je preminuo pred svojom porodicom.

Tamara D’Akunto, nakon jakih bolova u stomaku, zatražila je pomoć u privatnoj klinici koja ju je odbila i savetovala da ode u državni bolnicu. Tužilaštvo je naložilo ekshumaciju njenog tela zbog istrage. Njena porodica je podnela prijavu nakon što je utvrđeno da je i ona jela isti sendvič.

Autor: Iva Besarabić