GOLA TELA PRONAĐENA U PROVALIJI: Adrijana i njen dečko poginuli dok su imali INTIMNE ODNOSE u kolima - Vozilo se SURVALO NIZ LITICU

Trenutak strasti završio se tragedijom kada je poginuo par, Adrijana Ribeiro (42) i Markone Kardoso (26), koji je imao intimne odnose u automobilu kada je pao niz liticu u Brazilu.

Oni su bili na zabavi u Venda Nova do Imigrante, na jugoistoku Brazila, kada su se zaustavili na poznatom živopisnom mestu pored ambisa dubokog 1.300 metara. Ostavili su Markoneovog brata i njegovu devojku kući nakon čega su se, kako se navodi, odlučili za trenutak intimnosti. Ali nažalost, izabrali su lošu lokaciju za svoje strasti jer se, dok su vodili ljubav, njihov automobil prevrnuo preko litice.

Vozilo se survalo sa litice, a gola tela para su ispala iz automobila, koji je pronađen u podnožju planine. U incidentu koji se dogodio oko 1 sat ujutru prošlog ponedeljka, smatra se da je automobil pao oko 100 metara pre nego što je par ispao iz njega nakon što su verovatno udarili u stenu.

Markoneov brat je ispričao kako je par bio u vezi šest meseci i kako su ga u noći tragedije ostavili kod kuće, piše CNN.

- Ostavili su me kod kuće i otišli su zajedno. Radio je ceo vikend, nije je video četiri dana, i izašli su zajedno - rekao je.

Adrijana, koja je bila iz lokalnog kraja i radila je 16 godina u majčinoj pekari, bila je razvedena i iz te veze je ostavila dvoje dece, dečaka i devojčicu.

Policija je tragično otkrila Adrijanu i Markonea blizu automobila, a detektiv Alberto Roke Perez rekao je da nema razloga da se sugeriše da je bilo šta zlokobno dovelo do njihove smrti.

- Nije bilo znakova nasilja na licu mesta niti na telima, a ručna kočnica automobila je bila podignuta - rekao je lokalnim medijima.

Couple in car romp die when shaking vehicle plunges off remote cliff in Brazil https://t.co/sK6VpjtGoE pic.twitter.com/s7IgAp4ILP — New York Post (@nypost) 08. август 2025.

Istražitelji veruju da je par koji je ljuljao automobil unutra uzrokovao da se pomeri i prevrne preko ivice.

Automobil je pronašao domar na privatnom zemljištu u 7 ujutru sledećeg dana.

- Stanovnici su prijavili da su čuli glasnu buku između 1:30 i 2:00, ali pošto je bilo mračno i vegetacija gusta, niko nije ništa video u tom trenutku - rekao je detektiv Perez.

Tijago Amorim bio je jedan od meštana koji je čuo buku tokom noći.

- Video sam motor automobila veoma daleko i automobil je pao skoro 150 metara. Bila je to šokantna scena, automobil je bio uništen, pretvoren u komad papira - rekao je lokalnim medijima.

Autor: Iva Besarabić