'OTROV SE ŠIRI SVUDA' Panika u evropskoj zemlji - Iz baze u kojoj se čuvaju NUKLEARNE BOMBE iscurela radioaktivna voda

Radioaktivna voda iz baze u kojoj se nalaze britanske nuklearne bombe puštena je u more nakon što su oronule cevi više puta pukle, otkrivaju zvanični dokumenti. Oslobađanje radioaktivnog materijala u morsko jezero u blizini Glazgova uzrokovano je neuspehom Kraljevske mornarice da adekvatno održava mrežu od 1.500 vodovodnih cevi.

Ovo skladište naoružanja je jedna od najsigurnijih i najtajnijih vojnih lokacija u Velikoj Britaniji. Tu se nalaze zalihe nuklearnih bojevih glava za flotu od četiri podmornice klase Trident, koje su usidrene u blizini.

Otkriće nakon duge pravne bitke

Dokumenti Škotske agencije za zaštitu životne sredine (Sepa) ukazuju na to da je čak polovina komponenti u bazi premašila predviđeni životni vek u trenutku curenja. Iz Sepa navode da su poplave uzrokovane "nedostacima u održavanju", što je rezultiralo oslobađanjem "nepotrebnog radioaktivnog otpada" u obliku niskog nivoa tricijuma, koji se koristi u nuklearnim bojevim glavama.

Curenje je otkriveno u nizu poverljivih izveštaja i mejlova koji su, nakon pravne bitke, dostavljeni istraživačkom portalu "The Ferret" i podeljeni sa "Gardijanom". Ministarstvo odbrane i Sepa pokušali su da spreče njihovo objavljivanje, ali je škotski ministar za informisanje Dejvid Hamilton naredio njihovo objavljivanje, tvrdeći da je to pretnja "ugledu", a ne nacionalnoj bezbednosti.

Radioactive water from UK #nuclear bomb base leaked into loch near Glasgowhttps://t.co/A8y82AxNKi — Dr Paul Dorfman (@dorfman_p) 09. август 2025.

Uzrok curenja i posledice

Dokumenti Sepa pokazuju da je do pucanja cevi prvi put došlo 2010. i još dva puta 2019. godine. Jedno od curenja u avgustu 2019. godine oslobodilo je "značajne količine radioaktivne vode", koja je poplavila područje za rukovanje nuklearnim oružjem. Voda je postala kontaminirana niskim nivoom tricijuma.

Iako iz Sepa naglašavaju da su nivoi radioaktivnosti veoma niski i da ne predstavljaju pretnju ljudskom zdravlju, otkrili su da su "nedostaci u održavanju i upravljanju" doveli do nepotrebnog stvaranja radioaktivnog otpada. Nakon interne istrage, Ministarstvo odbrane obećalo je 23 mere za sprečavanje budućih incidenata, priznajući da je nedostatak spremnosti izazvao "konfuziju" i "nedostatak komunikacije o opasnostima".

Međutim, u 2021. godini cevi su pukle još dva puta, što je dovelo do nove inspekcije. Sepa je tada navela da je napredak u sprovođenju obećanih mera "bio spor i u mnogim slučajevima odložen".

Radioactive water 'leaked into loch' from nuclear base https://t.co/ZrHUYoBqss — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) 09. август 2025.

"Šokantno i skandalozno"

Dejvid Kalen, stručnjak za nuklearno oružje u londonskom tink tenku "Basic", rekao je da su ponovljeni incidenti šokantni i da su pokušaji da se prikriju "skandalozni".

- Ministarstvo odbrane vodi infrastrukturni program vredan skoro dve milijarde funti skoro 10 godina, a očigledno ni u 2022. godini nisu imali odgovarajući sistem upravljanja imovinom. Ovaj nemarni pristup je uobičajen u programu nuklearnog oružja i direktna je posledica nedostatka nadzora - rekao je on.

Autor: Iva Besarabić