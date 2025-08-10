Strašan zemljotres u Turskoj: Epicentar u Balikesiru, stanovnici u panici!

AKTUELNO

Zemljotres jačine 6,1 stepeni registrovan je danas u zapadnoj Turskoj u oblasti Balikesir, objavilo je Agencija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD).

Potres se osetio i u Istanbulu i širom regiona Mramornog i Egejskog mora.


Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 11 kilometara, 52 kilometra od grada Balikesira, preneo je TRT Haberler.

Zemljotres je registrovan u 19.53 po lokalnom vremenu, a prema izjavama stanovnika, potres je bio jak i trajao je 10-20 sekundi.

Još nema zvaničnih izvešaja o eventualnoj šteti i da li je bilo povređeni.

