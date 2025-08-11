Tramp i Putin pred susret: Diplomatska šahovska partija koja će pokazati ko ima više strpljenja

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Predstojeći susret Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci izaziva veliku pažnju ne samo zbog simbolike, već i zbog složenih geopolitičkih okolnosti koje ga prate. U američkoj političkoj sceni, pored glasnih zagovornika nastavka sukoba „do poslednjeg Ukrajinca“, još uvek postoji mali krug analitičara koji Rusiju posmatraju kroz pragmatičnu prizmu, bez ideoloških naočara.

Jedan od njih je Tomas Grejam, bivši savetnik Džordža V. Buša za Rusiju i saradnik Henrija Kisindžera. Po njegovoj proceni, Kremlj svoju strategiju temelji na uverenju da će u dugom iscrpljivanju Kijev i zapadni saveznici prvi posustati. Rusija je svesna svojih ekonomskih slabosti, ali računa da će vreme raditi u njenu korist.

Iako Moskva trenutno vojno drži inicijativu u Ukrajini, Grejam upozorava da je njena ukupna geopolitička pozicija oslabljena. Odnosi s Kinom su asimetrični, Evropa je ujedinjena protiv nje, a u tehnološkom razvoju Rusija zaostaje čak i za Indijom. „Gledano dugoročno, Rusija je u najnepovoljnijem položaju među velikim silama,“ smatra on.

Iako je Tramp sklon da protivnike procenjuje kroz prizmu sopstvenih aduta, u njegovom okruženju postoji svest da bez ublažavanja tenzija s Moskvom neće biti moguće realizovati unutrašnji program „obnove Amerike“. Zato bi samit na Aljasci mogao biti više od protokolarnog susreta – on bi mogao da otvori vrata za pragmatičan dogovor koji bi barem zamrzao ukrajinski front.

Dok američki mediji najavljuju „duel titana“ u maniru sportskih spektakala, iskusni diplomati upozoravaju da u međunarodnim odnosima pobedu donosi istrajnost, a ne jedan udar. Za Putina, čak i ako pregovori ne uspeju, front može nastaviti da radi u njegovu korist. Za Trampa, svaki dan bez dogovora znači novi rizik da unutrašnja politika padne u senku spoljnopolitičkih kriza.

Autor: Aleksandar Đurđev